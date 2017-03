Os fãs podem ainda não estar preparados, mas o final de "Game of Thrones" está cada vez mais próximo. A sétima temporada estreia já este verão e a que se seguirá, a oitava, ditará o fim das aventuras em Westeros. E quem já está a pensar no final da série são os seu criadores, David Benioff e Dan Weiss, que, este fim de semana, fizeram algumas revelações sobre o que aí vem.

Foi numa conferência no festival South by Wouthwest, em Austin, moderada pelas atrizes Maisie Williams (Arya Stark) e Sophie Turner (Sansa Stark) que Benioff e Weiss levantaram o véu aos últimos episódios de Game of Thrones.

Os autores revelaram que a oitava e última temporada será a mais curta de todas: terá apenas seis episódios. Ora, dado que a sétima temporada vai ter sete episódios, isto quer dizer que os fãs estão precisamente a 13 episódios do final de Game of Thrones.

Benioff e Weiss sublinharam que o processo de escrita dos novos episódios está a ser mais difícil, por saberem que é a última temporada. Ainda assim, mostraram-se satisfeitos por terem conseguido chegar até aqui com todos os atores principais.

“Teria sido muito difícil se tivéssemos perdido alguém do elenco principal pelo caminho. Por isso, estou muito feliz, conseguimos manter toda a gente e conseguimos acabar como queríamos”, frisou Benioff.

Questionados sobre o futuro pós-Game of Thrones, os autores admitiram que a HBO pode muito alargar o universo da série e criar uma prequela. No entanto, se isso vier a acontecer, não pensam em participar no projeto. Para Benioff, uma eventual prequela precisa de uma nova equipa, com “novas visões”.

“Acho que a HBO pode vir a fazê-lo e eu até gostaria de assistir. Acho que seria fantástico, mas penso que seria melhor se o fizessem com sangue novo, com novas visões."

Com prequela ou não, o certo é que a próxima temporada de Game of Thrones estreia já a 16 de julho. E depois de a HBO ter divulgado um teaser das novas aventuras, os autores fizeram uma nova revelação: o cantor Ed Sheeran vai entrar nesta temporada.

“Durante anos tentamos que o Ed Sheeran entrasse na série para surpreender a Maisie e este ano finalmente conseguimos”, explicou Benioff.

Uma notícia que o próprio Ed Sheeran confirmou, no Twitter.

guess the cats out the bag... https://t.co/9GCDUp9HPN — Ed Sheeran (@edsheeran) 12 de março de 2017

Esta não é, contudo, a primeira vez que um músico faz uma participação especial na série. Will Champion, dos Coldplay, e Gary Lightbody, dos Snow Patrol, também entraram em alguns episódios.