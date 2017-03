Game of Thrones está de regresso a 16 de julho. A data de estreia da sétima temporada foi anunciada esta quinta-feira pela HBO. No mesmo dia, a produtora da série também revelou um primeiro teaser sobre o que aí vem.

A data de estreia da nova temporada foi revelada, de forma arrojada, através de um vídeo em direto na página de Facebook da série. As imagens mostravam um grande bloco de gelo e os utilizadores do Facebook tinham de comentar a publicação, escrevendo a palavra “fire” (fogo) para o derreter, de forma gradual.

A transmissão devia ter durado apenas 15 minutos, mas registou alguns problemas técnicos e acabou por durar cerca de uma hora.

Ainda assim, o vídeo foi assistido por milhares de pessoas em todo o mundo: chegou a alcançar 160.000 pessoas, número considerado elevado para um direto no Facebook.

Na mesma página, e pouco tempo depois, a HBO divulgou um primeiro teaser da nova temporada.

O vídeo mostra os animais que simbolizam as principais Casas de Westeros (os dragões dos Targaryen, o veado dos Baratheon, o lobo dos Stark, o leão dos Lannister), enquanto as vozes dos personagens surgem em off.