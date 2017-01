O oitavo episódio da saga "Guerra das Estrelas", que deverá chegar às salas de cinema em dezembro, vai chamar-se “The Last Jedi” [O Último Jedi, em português], foi anunciado esta segunda-feira.

Temos os maiores fãs nesta ou noutra galáxia. Em consideração para com eles, quisemos que fossem os primeiros a saber o nome do próximo episódio da saga Skywalker: 'Star Wars: The Last Jedi'”, lê-se numa mensagem hoje publicada no site oficial da saga.

“The Last Jedi” é escrito e realizado por Rian Johnson (conhecido pelos filmes "Looper" e "Brick"), produzido por Kathleen Kennedy e Ram Bergman, tendo como produtores executivos J.J. Abrams (realizador do episódio VII, de 2015, com o nome "O Despertar da Força"), Jason McGatlin e Tom Karnowski.

O oitavo episódio da saga criada por George Lucas na década de 1970 deverá chegar às salas de cinema a 15 de dezembro.+

A morte de Carrie Fisher colocou dúvidas quanto ao destino da personagem da Princesa Leia. A atriz completou as filmagens de “Guerra das Estrelas: Episódio VIII”, cujo título foi agora anunciado, mas o problema está no Episódio IX, cuja produção devia começar em 2018, e a estreia prevista para 2019, e no qual se previa que Leia teria um papel de destaque.