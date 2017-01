A morte de Carrie Fisher deixou um vazio no coração dos fãs da Guerra das Estrelas e uma incógnita quanto ao futuro da Princesa Leia na nova trilogia da saga. O próximo episódio, cujas gravações Carrie Fisher completou, tem estreia marcada para o final de 2017. A dúvida coloca-se no episódio seguinte que deveria chegar ao ecrã em 2019. Mas sabe-se agora que os estúdios Disney podem, afinal, lucrar milhões com a morte da atriz.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, que cita o site Insurance Insider, a empresa realizou um seguro de 50 milhões de dólares (47 milhões de euros) para evitar perdas caso Carrie Fisher não pudesse completar as películas previstas.

A Disney ainda não confirmou esta informação, mas também não a desmentiu. A comprovar-se, este será o maior valor pago, de sempre, por uma seguradora a um estúdio de cinema.

Ainda segundo o Insurance Insider, o seguro foi feito junto do grupo Lloyds.