A atriz Carrie Fisher sofreu, esta sexta-feira, um ataque cardíaco a bordo do avião que fez ligação entre a Europa e os Estados Unidos.

A norte-americana americana sentiu-se mal pouco depois do voo 935 da United Airlines, proveniente de Londres, ter aterrado em Los Angeles.

Conhecida por dar vida à Princesa Leia da saga da Guerra das Estrelas (Star Wars), a atriz de 60 anos foi imediatamente assistida por um médico que viajava no mesmo voo.

De acordo com a BBC, Carrie Fisher foi sujeita a manobras de reanimação e encaminhada de seguida para o hospital em estado grave.

No Twitteer, alguns passageiros relataram o sucedido e agradeceram à companhia aérea o auxílio prestado à atriz.

So many thanks to the United flight crew who jumped into action, and the awesome doctor and nurse passengers who helped