A atriz britânica Emma Watson pretende iniciar uma ação legal por ter sido alvo de hackers na internet. Em causa está, alegadamente, o roubo e divulgação de fotografias íntimas da atriz.

Alguns representantes da atriz revelaram esta quarta-feira que as fotografias em causa não mostram Emma nua.

As fotografias roubadas são de uma prova de roupa com um estilista há uns anos. Não são fotografias dela nua. Os advogados já estão a trabalhar no caso e nós não fazemos mais comentários”, disse um dos representantes da atriz à revista Variety e à BBC.