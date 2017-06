Há 20 anos, o mundo mergulhava pela primeira vez numa história de feiticeiros, criaturas e poções mágicas que viria a tornar-se numa das mais bem sucedidas sagas literárias de sempre. "Harry Potter" transformou a vida da sua autora, a britânica J. K. Rowling, e a de milhares de fãs nos quatro cantos do globo.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It's been wonderful. Thank you.#HarryPotter20 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 26 de junho de 2017

As aventuras do feiticeiro "Harry Potter" começaram a 26 de junho de 1997, com o lançamento do primeiro livro, "A Pedra Filosofal". Duas décadas depois, a saga do pequeno feiticeiro e dos seus dois melhores amigos, Hermione Granger e Ron Weasley, tem sete livros, que foram traduzidos em mais de 60 línguas e venderam cerca de 450 milhões de cópias em todo o mundo.

Um fenómeno a nível global, que também chegou ao grande ecrã. Além dos livros, as histórias foram adaptadas para o cinema, com Daniel Radcliffe, Emma Watson, e Rupert Grint a encarnarem as personagens principais. Filmes que foram sucessos de bilheteira.

E ainda hoje, o universo fantástico de Harry Potter continua a deliciar fãs de todo o mundo. Um universo com uma dinâmica muito própria, que nos trouxe conceitos novos, que se estenderam para lá dos limites da ficção. Palavras como "muggle" ou expressões como "Quem-Nós-Sabemos" já fazem parte do vocabulário de muitos.

Nesta dia em que se assinala o aniversário da saga, destacamos 20 conceitos para os fãs recordarem e para quem quiser começar agora se preparar para o que aí vem:

1. Hogwarts: é a Escola de Magia frequentada pelas personagens principais e onde se passa toda a história.

2. Gryffindor: é uma das quatro equipas de Hogwarts e aquela a que pertence Harry Potter. Foi fundada por Godric Gryffindor. A coragem e a lealdade são algumas das caraterísticas dos alunos selecionados para esta casa. O seu símbolo é o leão.

3. Hufflepuff: é outra das quatro equipas de Hogwarts, fundada por Helga Hufflepuff. Os alunos desta casa gostam de ajudar os outros, são trabalhadores, sinceros e justos. O seu símbolo é o texugo.

4. Ravenclaw: é outra das quatro equipas de Hogwarts. Os seus membros são sábios, inteligentes e perspicazes. O seu símbolo é a águia.

5. Slytherin: é a mais temível das equipas de Hogwarts. Os seus membros são astutuos e têm sede de poder. A maioria dos feiticeiros das trevas, como Voldemort, pertenceu a esta casa. O seu símbolo é a serpente.

6. Chapéu Selecionador: é um chapéu mágico que seleciona os alunos para cada uma das equipas de Hogwarts. Esta seleção é feita na cerimónia que marca o início do ano letivo, antes do habitual banquete.

7. Muggle: é alguém que não nasceu no seio de uma família de feiticeiros e, por isso, não tem sangue mágico. O termo é usado muitas vezes com conotação pejorativa.

8. Plataforma 9 ¾: fica na estação de King’s Cross, em Londres, e é a plataforma onde os estudantes apanham o comboio para Hogwarts.

9. Quem-Nós-Sabemos: ou “Aquele-Cujo-Nome-Não-Deve-Ser-Pronunciado”. São as expressões usadas quando as personagens se referem a Lord Voldemort, nascido como Tom Marvolo Riddle. É o vilão da saga, considerado o feiticeiro das trevas mais poderoso de sempre, que pretende controlar o mundo mágico e alcançar a imortalidade.

10. Ministério da Magia: é o principal órgão de governo da comunidade de feiticeiros da Grã-Bretanha. A sua sede fica em Whitehall, no centro de Londres, no subsolo.

11. Azkaban: é uma prisão, situada numa ilha do Mar do Norte. Escondida do mundo, a sua localização não vem em nenhum mapa. É descrita como um lugar de horror, guardado pelos “dementors”, onde os presos facilmente enlouquecem. Há feitiços expressamente proibidos que dão direito a prisão perpétua em Azkaban.

12. Dementores: são criaturas das trevas que se alimentam da felicidade humana, podendo sugar a alma de uma pessoa. São estas criaturas que guardam a prisão de Azkaban.

13. Devoradores da Morte: é um grupo de feiticeiros liderado por Lord Voldemort. Estes feiticeiros, que possuem a Marca Negra no braço direito, querem controlar o mundo mágico e derrotar Harry Potter.

14. Avada Kedavra: é um feitiço que causa a morte imediata a quem é atingido. Produz um raio de luz verde quando é lançado. Harry Potter é a única pessoa que sobreviveu a este feitiço. Foi assim que morreram os seus pais.

15. Expecto Patronum: é um feitiço de defesa que quando é lançado projeta um animal mágico, feito de energias positivas, o Patronus. Este feitiço é muito usado quando o feiticeiro se quer defender dos dementores.

16. Expelliarmus: é um feitiço que faz com o que adversário largue o objeto que tem nas mãos. Normalmente é usado em duelos para afastar a varinha do adversário.

17. Wingardium Leviosa: mais um feitiço. Este faz os objetos levitar.

18. Câmara dos Segredos: é uma câmara subterrânea, que foi criada nas masmorras de Hogwarts por Salazar Slytherin, o fundador da casa com o mesmo nome. A câmara guarda um monstro que é capaz de matar apenas com o olhar.

19. Horcrux: é um objeto que guarda um pedaço da alma do criador, quando este tenta alcançar a imortalidade. Só é criada depois do feiticeiro matar alguém.

20. Quidditch: é o desporto mais popular entre os feiticeiros e joga-se em cima das varinhas mágicas. Em Hogwarts, cada uma das casas tem uma equipa de Quidditch.