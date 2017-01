O filme “La La Land”, de Damien Chazelle, foi esta terça-feira nomeado para 11 prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA), incluindo melhor filme, realizador e argumento, um dia depois de ter recebido sete Globos de Ouro.

No entanto, logo atrás do filme protagonizado por Emma Stone e Ryan Gosling, com estreia marcada para 26 de janeiro em Portugal, surgem “O Primeiro Encontro”, de Denis Villeneuve, e “Animais Noturnos”, de Tom Ford, ambos protagonizados por Amy Adams e ambos com nove nomeações, tendo a atriz sido selecionada pelo seu desempenho em “O Primeiro Encontro”.

De seguida aparece o mais recente trabalho de Kenneth Lonergan, “Manchester By The Sea” (estreado em Portugal na semana passada), com seis nomeações, incluindo uma para Casey Affleck, que venceu o Globo de Ouro para melhor ator, na categoria de drama, pela sua interpretação.

“Eu, Daniel Blake”, de Ken Loach, “Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los”, de David Yates, “O Herói de Hacksaw Ridge”, de Mel Gibson, e “Lion – A Longa Estrada para Casa”, de Garth Davis, receberam cinco nomeações cada.

A par de “La La Land”, “O Primeiro Encontro”, “Eu, Daniel Blake” e “Manchester By The Sea”, entre os nomeados para melhor filme encontra-se ainda “Moonlight”, de Barry Jenkins, apontado como um dos mais fortes candidatos à época de prémios cinematográficos, mas que se ficou por quatro nomeações para os prémios britânicos, que, no ano passado, distinguiram “O Renascido” como melhor título.

Da categoria de melhor filme, que não em língua inglesa, constam “Dheepan”, de Jacques Audiard, vencedor da Palma d’Ouro no Festival de Cannes em 2015, “Julieta”, de Pedro Almodóvar, “Mustang”, de Deniz Gamze Ergüven, “O Filho de Saul”, de László Nemes, e “Toni Erdmann”, de Maren Ade.

Os prémios BAFTA vão ser entregues no dia 12 de fevereiro, numa cerimónia em Londres com apresentação de Stephen Fry.