O motion designer português Filipe Carvalho venceu um Emmy pelo seu trabalho no genérico da série de ficção científica “Counterpart”, protagonizada por J. K. Simmons. Este sábado, foram atribuídos os Emmy que distinguem a parte técnica das séries de televisão.

Há muito que o trabalho do motion designer português pode ser apreciado em séries internacionais. Filipe Carvalho já trabalhou em produções televisivas tão conhecidas como "Game of Thrones", "The Leftovers", "Cosmos" ou "Sons of Liberty" e em filmes como Spiderman 2, Thor 2 e "A Luz Entre os Oceanos".

Agora, com "Counterpart", uma série de ficção científica da Starz, Filipe Carvalho é um dos distinguidos pelos mais prestigiados prémios da televisão, os Emmy. A série venceu na categoria de Melhor Génerico.

Na cerimónia que se realizou este sábado, no Microsoft Theater, na baixa de Los Angeles, foram atribuídos os prémios para as categorias mais técnicas.

Os restantes galardões, incluindo os prémios de Melhor Série, Melhor Atriz e Melhor Ator, serão atribuídos numa cerimónia que se realiza a 17 de setembro.