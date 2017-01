Angelina Jolie e Brad Pitt chegaram finalmente a um acordo para trabalharem em conjunto e assim manterem os detalhes do divórcio em privado.

Num comunicado obtido pela People, os dois atores afirmam que chegaram a um acordo para tratarem do divórcio em ambiente privado e utilizarem um advogado privado para manter os detalhes do divórcio confidenciais.

As partes e os seus advogados assinaram acordos para preservar os direitos de privacidade dos filhos e familiares, mantendo todos os documentos judiciais confidenciais e envolvendo um juiz particular para tomar as decisões legais necessárias e facilitar a resolução rápida de quaisquer questões pendentes. Os pais estão empenhados em agir de forma unida para a recuperação e unificação".

O divórcio entre Brad Pitt, de 53 anos, e Angelina Jolie, de 41, tem sido marcado pelas acusações de parte a parte entre os dois atores.

A atriz pediu o divórcio em setembro, poucos dias depois de um episódio durante uma viagem de avião, alegando diferenças irreconciliáveis e pedindo a custódia dos seis filhos. Brad Pitt pediu a guarda conjunta das crianças.

O tribunal decidiu, por agora, que as crianças ficam à guarda da mãe, mas com direito a visitas do pai. O casal, que estava junto há mais de uma década, tem seis filhos (três filhos biológicos e três adotados) e estava casado há dois anos.

No entanto, o FBI arquivou a queixa contra Brad Pitt por suspeitas de maus-tratos ao filho Maddox durante um voo comercial, duas semanas depois de os serviços de proteção de menores de Los Angeles terem ilibado o ator norte-americano.