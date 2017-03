O ator norte-americano Tom Hanks enviou uma máquina de café para a Casa Branca para ajudar os jornalistas na “luta pela verdade”.

O presente chegou a Washington esta quinta-feira acompanhado de um cartão, com a seguinte mensagem:

No cartão, também chamou a atenção dos jornalistas um desenho de soldados americanos com a seguinte legenda:

BREAKING: White House press corps receives brand-new espresso machine from @tomhanks. Come for the coffee... stay for his note. 👇 pic.twitter.com/cirbLKHEt0