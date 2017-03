A atriz Scarlett Johansson foi desafiada pelo programa "Saturday Night Live" a fazer um anúncio publicitário satírico, na pele de Ivanka Trump, filha de Donald Trump.

O sketch é um falso anúncio publicitário do perfume "Cúmplice". Ao longo do vídeo, é possível ouvir os elogios e irónicos comentários direcionados a Ivanka, como “feminista, campeã, uma advogada para as mulheres”.

“Todos os homens sabem o seu nome, todas as mulheres conhecem o seu rosto” é uma das falas que pode ouvir-se no falso anúncio.

“Cúmplice, uma fragrância para a mulher que poderia parar tudo, mas não o fará” é o slogan deste falso anúncio, onde a atriz protagoniza uma critica à filha de Donald Trump, que participou em toda a campanha ao lado do pai nas eleições para presidente.

A atriz aproveita o momento e enfatiza-o com os vários luxos que representam uma festa da alta sociedade (vestido dourado, brincos grandes e champanhe) norte-americana.

Scarlett Johansson é uma conhecida crítica do presidente norte-americano e participou no final de janeiro na Marcha das Mulheres.