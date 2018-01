A 75ª edição da cerimónia dos Globos de Ouro ficou marcada pelos fatos e vestidos pretos e pela luta contra o assédio sexual em Hollywood. Mas, para os fãs de Harry Potter em especial, houve outro momento que se destacou.

Hermione Granger and Cedric Diggory. Robert Pattinson and Emma Watson. I never realized that I needed these photos until I saw them.#GoldenGlobes pic.twitter.com/HraLGSwtst — ‏ ‏ (@JHerondaleW) 8 de janeiro de 2018

Emma Watson e Robert Pattinson tiveram um reencontro em palco, enquanto anunciavam o vencedor do globo de Melhor Série Limitada ou Filme para Televisão. Os atores representaram Hermione Granger e Cedric Diggory em Harry Potter e o Cálice de Fogo, o quarto filme da saga criada por JK Rowling.

Neste capítulo da saga, Cedric Diggory, membro da equipa Hufflepuff, é selecionado pelo cálice de fogo para participar no Torneio dos Três Feiticeiros, para representar a escola de magia de Hogwarts. Com ele, são eleitos mais dois alunos, de duas escolas diferentes. Para surpresa de todos, o nome de Harry Potter, protagonista da saga, também é escolhido para a competição.

Hermione Granger é amiga de Harry e, tal como ele, pertence à equipa Gryffindor.

O filme segue todo o torneio, com diversas situações em que Hermione e Cedric se cruzam. Contudo, no final, o rapaz acaba por morrer.

O que pareceu ser o regresso, mesmo que por breves momentos, ao universo fantástico de Hogwarts não passou despercebido pela Internet. Estas são algumas das muitas reações partilhadas nas redes sociais.

The Internet in 2008 just exploded pic.twitter.com/4B9rocbSe0 — Marc (@MarcSnetiker) 8 de janeiro de 2018

Look at that, Emma Watson and Robert Pattinson are presenting an award together! #GoldenGlobes pic.twitter.com/z2GGooUF0h — Maegan Stooksberry (@MaeganS1987) 8 de janeiro de 2018