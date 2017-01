Ellen DeGeneres não foi a vencedora dos People’s Choice Awards, mas nem por isso a noite deixou de ser dela. A apresentadora tornou-se, nesta quarta-feira, a artista mais premiada da história dos People's Choice Awards, ao juntar mais três prémios aos que já tinha, num total de 20 estatuetas.

Isto é espetacular. 17, percebo. 18, está bem. 19, consigo ver. Mas 20 é escandaloso! Isto significa muito para mim, porque vem das pessoas. Quer dizer, obrigada, pessoas. A única coisa que me poderia fazer mais feliz, e não muito mais feliz, porque isto faz-me feliz, era se fosse votado por animais porque eu amo animais e acho que eles sabem o quanto eu os amo", afirmou Ellen num dos discursos que marcou a noite.

A maior cerimónia anual da cultura pop decorreu na madrugada desta quarta-feira, em Los Angeles, e premiou ainda artistas como Justin Timberlake - o responsável pela homenagem a DeGeneres - Britney Spears, Johnny Depp ou Sarah Jessica Parker.

Timberlake venceu nas categorias de Melhor Artista Masculino e de Música Favorita pela canção ‘Can’t Stop the Feeling’. Já Ellen recebeu o prémio de Melhor Apresentadora de Programa de TV Diurno, Melhor Voz de Animação (em "À Procura de Dory") e Melhor Colaboração de Cinema.

Johnny Depp, que arrecadou o prémio de Ícone Favorito do Cinema, aproveitou o discurso para agradecer a quem esteve a seu lado "nos momentos bons e maus".

Venho aqui esta noite por um motivo. Venho aqui por vocês. As pessoas. Por aqueles que, nos bons e maus momentos, estiveram ao meu lado. Confiaram em mim. Fui graciosamente convidado para estar aqui esta noite e agradeço muito por isso. Não fazem ideia do quanto eu estou agradecido. Fiquei muito tocado com a bondade e o reconhecimento que a minha família e eu temos recebido. E é por isso que é especial para mim estar aqui para agradecer e afirmar que realmente senti que tinha de dizer 'obrigado'".

Confira todos os vencedores

Cinema

Filme Favorito

À Procura Dory

Ator Favorito

Ryan Reynolds

Atriz Favorita

Jennifer Lawrence

Filme de Ação Favorito

Deadpool

Ator Favorito em Filme de Ação

Robert Downey Jr.

Atriz Favorita em Filme de Ação

Margot Robbie

Voz Favorita em Filme de Animação

Ellen DeGeneres, À Procura de Dory

Filme de Comédia Favorito

Mães à Solta

Ator Favorito em Filme de Comédia

Kevin Hart

Atriz Favorita em Filme de Comédia

Melissa McCarthy

Filme de Drama Favorito

Viver Depois de Ti

Ator Favorito em Filme de Drama

Tom Hanks

Atriz Favorita em Filme de Drama

Blake Lively

Filme de Família Favorito

À Procura de Dory

Filme de Thriller Favorito

A Rapariga do Comboio

Ícone Favorito do Cinema

Johnny Depp

Televisão

Série Favorita

Outlander

Série de Comédia Favorita

The Big Bang Theory

Ator Favorito em Série de Comédia

Jim Parsons

Atriz Favorita em Série de Comédia

Sofia Vergara

Série de Drama Favorita

Anatomia de Grey

Ator Favorito em Série de Drama

Justin Chambers

Atriz Favorita em Série de Drama

Priyanka Chopra

Comédia Favorita de TV a Cabo

Baby Daddy

Drama Favorito de TV a Cabo

Bates Motel

Ator Favorito de TV a Cabo

Freddie Highmore

Atriz Favorita de TV a Cabo

Vera Farmiga

Série de Drama Criminal Favorita

Criminal Minds

Ator Favorito em Série de Drama Criminal

Mark Harmon

Atriz Favorita em Série de Drama Criminal

Jennifer Lopez

Série Favorita Premium de Drama

Orange is the New Black

Série Favorita Premium de Comédia

Fuller House

Ator Favorito Premium da TV a Cabo

Dwayne Johnson

Atriz Favorita Premium da TV a Cabo

Sarah Jessica Parker

Série Favorita de Sci-Fi/Fantasy

Supernatural

Série Favorita de Sci-Fi/Fantasy (TV a Cabo)

The Walking Dead

Série Favorita de Sci-Fi/Fantasy (Premium)

Outlander

Ator Favorito em Série de Sci-Fi/Fantasy

Sam Heughan

Atriz Favorita em Série de Sci-Fi/Fantasy

Caitriona Balfe

Programa de Competição Favorito

The Voice

Apresentador Favorito da TV

Ellen DeGeneres

Melhor Equipa de Apresentadores da TV

Good Morning America

Apresentador Favorito de Talk Show

Jimmy Fallon

Animação Favorita na TV

The Simpsons

Ator Favorito em Série Nova

Matt LeBlanc

Atriz Favorita em Série Nova

Kristen Bell

Nova Comédia Favorita

Man with a Plan

Novo Drama Favorito

This Is Us

Música

Artista Masculino Favorito

Justin Timberlake

Artista Feminina Favorita

Britney Spears

Grupo Favorito

Fifth Harmony

Artista Revelação Favorito

Niall Horan

Artista Masculino Favorito de Country

Blake Shelton

Artista Feminina Favorita de Country

Carrie Underwood

Grupo Country Favorito

Little Big Town

Artista Pop Favorito

Britney Spears

Artista de Hip-Hop Favorito

G-Eazy

Artista de R&B Favorito

Rihanna

Álbum Favorito

If I’m Honest / Blake Shelton

Música Favorita

“Can’t Stop the Feeling” / Justin Timberlake

Internet

Celebridade Favorita das Redes Sociais

Britney Spears

Estrela Favorita das Redes Sociais

Cameron Dallas

Estrela Favorita do YouTube

Lilly Singh

Colaboração Favorita de Comédia

Mall Mischief com Ellen DeGeneres e Britney Spears