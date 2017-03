Há vários filmes da Disney que estão ligados entre si, através de “easter eggs” (ovos da Páscoa), ou seja, pequenos detalhes espalhados pelos filmes de animação.

Há muito que os fãs defendiam esta teoria e o primeiro vídeo da série “Disney-Pixar Easter Eggs” veio confirmá-la. Agora, um segundo vídeo foi publicado e mostra como personagens da Disney de um filme têm tendência a aparecer noutros.

Alguns destes detalhes são mais óbvios, como quando Maui do filme “Vaiana” se transforma em Sven, a rena do filme “Frozen”. Outros passam despercebidos, como por exemplo a aparição do Monstro de “A Bela e o Monstro” no filme “Aladino”.

Veja o vídeo e tente identificar as ligações entre os filmes: