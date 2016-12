O ano está a terminar e a revista Time lançou a lista do que considera ser os dez melhores filmes de 2016.

10º "The Shallows"

No último lugar desta lista, temos o filme americano Águas Perigosas (“The Shallows”), que conta a história de uma surfista (Blake Lively), numa praia isolada e paradisíaca. A jovem acaba por ser atacada por um enorme tubarão e precisa de encontrar rapidamente um sítio seguro.

O filme foi classificado com o género de suspense. O elenco conta ainda com a participação de Sedona Legge e Óscar Jaenada.

9º "Everybody Wants Some"

O penúltimo lugar é do filme Todos Querem o Mesmo ("Everybody Wants Some" no nome original) e é passado nos anos 80.

O filme conta com um enredo que envolve Blake Jeneer, no papel de Jake, um jovem que acaba de chegar à faculdade e consegue, rapidamente, um lugar na equipa de basebol.

A personagem principal envolve-se num ambiente repleto de experiências universitárias, responsáveis por uma “comédia afetuosa e flutuante que capta a essência de todo o tipo de desejos juvenis”, segundo a revista.

8º "La La Land"

O filme La La Land: Melodia do Amor (“La La Land”) é protagonizado pelo ator Ryan Gosling, no papel de um pianista de jazz, e por Emma Stone, que interpreta uma atriz principiante. O par romântico, neste musical moderno, tenta encontrar novas oportunidades de carreira na cidade de Los Angeles.

A revista Time sublinhou o facto de, neste filme, “nada funcionar exatamente como planeiam e, por essa razão, transmitir um charme agridoce."

7º "Tower"

O filme ocupa o sétimo lugar com um relato verídico de Keith Maitland. Retrata os tiroteios de 1 de agosto de 1966, na Universidade do Texas, onde 16 pessoas morreram.

A trágica história “é diferente de qualquer outro documentário”. Maitland combina imagens de arquivo, testemunhos oculares e animação.

A revista Time afirma que o filme traz um outro tipo de sentimento importante, capaz de responder à situação de “um estranho arriscar a vida por outra pessoa”.

6º "Manchester by the Sea"

O sexto lugar é do drama “Manchester by the Sea”, com o ator Casey Affleck, no papel de um homem solitário e amargurado, que vê ao seu cuidado o sobrinho adolescente. Mas “a verdadeira magia do filme reside na forma como o realizador [Kenneth Lonergan] e os atores captaram a essência das personagens”.

Por esta razão, a Time defende que, “assim como em todos os filmes de Lonergan, é possível criarmos uma ligação com as personagens de tal forma que nos parecem bastante familiares.”

5º "Silence"

A adaptação do romance “Shusaku Endo” conduziu ao quinto lugar desta lista. O filme “Silêncio”, de Martin Scorsese, conta a história de dois jesuítas portugueses que foram perseguidos, no Japão, no século XVII.

Andrew Garfield e Adam Driver interpretam os principais papéis e o filme promete, nas palavras de Scorsese, “uma história melancólica de um livro de oração repleto de uma imensa beleza”.

O elenco conta com Liam Neeson, Andrew Garfield e Adam Driver nos principais papéis.

4º "Elle"

O quarto lugar é do filme “Elle”, de Paul Verhoeven, que, “quer o ame ou o odeie, nunca deixa ninguém indiferente”.

Isabelle Huppert interpreta uma parisiense, de classe alta, que é atacada e violada por um estranho, em casa, e sobrevive para contar a história.

Segundo a Time, o retrato geral “é um campo minado de políticas sexuais complexas e atinge, muitas vezes, o limite do bom gosto”. Por esta razão, a revista classificou o projeto como “o mais desafiador do ano e, quando menos se espera, o mais engraçado.”

3º "Loving"

“Loving” entra no top 3 e centra-se no período de abolição da escravatura, nos Estados Unidos, em 1865, mas, tem também em conta que, em 1967, ainda era ilegal o casamento inter-racial em alguns estados.

O filme conta a luta de um homem branco e de uma mulher de cor contra a lei no estado de Virgínia.

Dirigido por Jeff Nichols, "Loving" conta com a interpretação de Joel Edgerton e Ruth Negga nos principais papéis.

2º "Paterson"

O segundo lugar é de “Paterson”, nome da personagem principal interpretada por Adam Driver. Paterson é um pacato motorista de autocarro, mas destaca-se pelo seu lado poeta.

O realizador, Jim Jarmusch, escreveu uma carta “às incríveis cidades americanas e demonstra como é que as coisas que fazemos nos nossos tempos livres podem definir a pessoa que somos.”

1º "Moonlight"

O primeiro lugar é de “Moonlight”, de Barry Jenkins, uma “história de amor entre uma mãe e um filho”, de uma “surpreendente delicadeza”.

Uma única personagem conta com a participação de três atores distintos, em várias etapas da vida, que passam pela juventude até à idade adulta. O filme pretende transmitir a dura realidade de um traficante de drogas.

Com uma envolvência “arrebatadora” e em que “cada detalhe conta”, André Holland, Naomi Harris, Mahershala Ali e Janelle Monáe são alguns dos nomes que desempenham, em "Moonlight", “incríveis” papéis.