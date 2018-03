A atriz Cynthia Nixon, uma das protagonistas de “O Sexo e a Cidade”, pode estar a preparar uma candidatura ao cargo de governadora do estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A atriz terá já iniciado conversações com veteranos do Partido Democrata e isso está a ser encarado como um claro sinal que pode estar próxima uma decisão de concorrer, já este ano, nas primárias do partido, contra o atual governador Andrew M. Cuomo. A informação é avançada pelo jornal The New York Times, que cita uma fonte próxima do processo.

Cynthia Nixon é conhecida pelo seu ativismo na área da Educação, mas tem-se dedicado, de acordo com o jornal, também a estudar a política de transportes do estado, uma das áreas que está sob alçada direta de Cuomo.

A oposição direta da atriz à governação de Cuomo é antiga e conhecida. Mas as reuniões que terá mantido com Bill Hyers e Rebecca Katz, dois estrategas da ala mais à esquerda do Partido Democrata estão a ser encaradas como um sinal de que Cynthia está a levar essa oposição mais a sério. Bill Hyers e Rebecca Katz são antigos conselheiros do presidente da câmara da cidade de Nova Iorque Bill de Blasio, cujas divergências com Cuomo são também conhecidas.

Muitos novaiorquinos preocupados têm encorajado Cynthia a concorrer ao cargo, e, como ela disse anteriormente, ela irá continuar a explorar essa possibildiade", disse a agente da atriz, Rebecca Capellan, em comunicado.

Caso e quando tal decisão for tomada, Cynthia certamente tornará público os seus planos.”

Se ganhar a corrida contra Cuomo e for eleita governadora de Nova Iorque, Cynthia Nixon poderá tornar-se na primeira celebridade e na primeira mulher a assumir o cargo. O facto de ser homossexual assumida também está a provocar alguma curiosidade no meio político novaiorquino.

As primárias estão marcadas para 13 de setembro e as eleições para o Governo do estado serão a 6 de novembro.

Cuomo, de 60 anos é filho do antigo governador de Nova Iorque Mario Cuomo, já falecido. Concorrerá este ano ao terceiro mandato. Em 2014, o seu opositor nas primárias obteve 34% dos votos. Tratava-se de Zephyr Teachout, um perfeito desconhecido. Ora, os 62% conseguidos por Cuomo nessas circunstâncias levantou especulações de como seriam os seus resultados contra um opositor mais forte e mais mediático.

Cynthia Nixon, de 51 anos, é uma popular atriz norte-americana, que ficou conhecida pela advogada Miranda Hobbes, na série "O Sexo e a Cidade", da HBO, entre 1998 e 2004. A série sobre a vida de quatro mulheres na cidade de Nova Iorque acabou por dar origem a dois filmes.