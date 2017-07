Morreu Nelsan Ellis. Era o Lafayette de todas as sete temporadas da série da HBO True Blood (Sangue Fresco). O coração atraiçoou o ator e roubou-lhe a vida aos 39 anos.

"Nelsan faleceu após complicações com insuficiência cardíaca", anunciou a gerente do ator, Emily Gerson Saines, ao Hollywood Reporter . "Ele foi um grande talento, e as suas palavras e presença perderão para sempre".

Não são conhecidos, até ao momento, mais pormenores sobre o que levou à paragem cardíaca que sofreu.

A HBO também já reagiu, dizendo que toda a equipa fica "extremamente entristecida" com a notícia.

Nelsan era um membro de longa data da família HBO, cujo retrato inovador de Lafayette será lembrado com carinho no legado de True Blood" .

O criador da série, Alan Ball, lembra o seu "talento singular" e a sua "criatividade" que "nunca deixou de surpreender". "Trabalhar com ele era um privilégio", sublinha na reação à morte.

O primeiro papel principal de Ellis foi precisamente como Lafayette Reynolds, um cozinheiro de pequenas encomendas e distribuidor de sangue de vampiros da série True Blood.

Nelsan Ellis também entrou nas séries The inside e Elementar e nos filmes Histórias cruzadas (2011) e Get on up: A história de James Brown (2014).