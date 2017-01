Um filme sobre a ascensão dos nacionalismos na Europa, com uma personagem inspirada na líder da extrema-direita francesa está a enfurecer os aliados de Marine Le Pen. Sobretudo porque vai estrear em França, a 22 de fevereiro, a dois meses das eleições presidenciais, nas quais Marine Le Pen será candidata.

“Chez nous” (“A Nossa Casa”), do cineasta belga Lucas Belvaux, que chegará às salas de cinema francesas antes da primeira volta das eleições presidenciais, marcada para abril, conta a história de uma enfermeira do norte de França que é abordada para ser candidata pelo partido “Bloco Patriótico”, uma versão ficcional da Frente Nacional (FN).

As posições nacionalistas e anti-imigrantes do grupo radical e a mulher loura que o dirige, interpretada pela atriz Catherine Jacob, recordam claramente Marine Le Pen e a Frente Nacional, que tem registado um aumento significativo das intenções de voto nas sondagens.

De acordo com o jornal francês Le Monde, o amigo próximo de Marine Le Pen e vice-presidente da FN, Florian Philippot, considerou “escandaloso” que um filme “claramente anti-Frente Nacional” vá ser lançado durante a campanha presidencial.

“Depois de ver o ‘trailer’, parece mesmo uma caricatura” , disse Philippot no domingo, numa entrevista à imprensa francesa.

Lucas Belvaux já respondeu às críticas, dizendo ter ficado surpreendido com a violência das reações ao filme.

“Philippot só viu o ‘trailer’, por isso, é uma polémica gratuita que evita o debate sobre a mensagem do filme” , disse o realizador ao canal de televisão BFMTV.

“Não se trata tanto de um filme anti-FN, mas mais de um filme sobre a mensagem populista e sobre como as pessoas se relacionam com a política. São os eleitores quem me interessa, não os partidos políticos”, acrescentou.