O realizador espanhol Pedro Almodóvar vai liderar o júri da edição deste ano do festival de cinema de Cannes, anunciaram os organizadores do evento, nesta terça-feira.

Almodóvar, conhecido por comédias negras como “Mulheres à beira de um ataque de nervos” e “Ata-me!”, não escondeu a surpresa.

Estou agradecido, honrado e um pouco arrebatado. Só posso dizer que me vou dedicar de corpo e alma a esta tarefa, que é tanto um privilégio como um prazer."

O realizador, de 67 anos, que nunca conquistou a Palma de Ouro, apesar de ter arrecadado o Óscar de melhor filme estrangeiro com "Tudo sobre a minha mãe" (1999), torna-se, assim, no primeiro espanhol a presidir ao histórico festival de cinema, com 70 anos de história.