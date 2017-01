Mary Tyler Moore morreu esta quarta-feira, aos 80 anos. A atriz e comediante norte-americana estava internada em estado grave no hospital de Connecticut, nos Estados Unidos, e óbito foi comunicado à agência Reuters por um representante de Moore.

A atriz vencedora de um Emmy tornou-se conhecida em todo o mundo depois da série "The Mary Tyler Moore Show", exibida de 1970 até 1977, onde desempenhava o papel de uma mulher de 30 anos, solteira, que trabalhava como produtora de televisão no Minnesota.

Mary também fez o papel de Laura Petrie, esposa de Rob Petrie, na série "The Dick Van Dyke Show".

No cinema, o seu trabalho mais conhecido foi no filme "Ordinary People", onde interpretou o papel de uma mãe que perdeu um dos filhos num acidente.

Mary Tyler Moore era ainda uma ativista de várias causas civis e estava ligada ao Movimento Farm Animal Reform.

A atriz morreu rodeada de amigos e do marido, Robert Levine.

Emmy-winning actress Mary Tyler Moore,

who brightened American television screens as the perky suburban

housewife on "The Dick Van Dyke Show" and then as a fledgling

feminist on "The Mary Tyler Moore Show," died on Wednesday at

the age of 80, a representative said.