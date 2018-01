Gwyneth Paltrow organizou um retiro espiritual de luxo em Nova Iorque, que contou com mais de 600 convidados. A atriz norte-americana convidou médiuns, leitores de cartas de tarot e curandeiros, num evento que permitiu aos participantes ter acesso a terapias espirituais e, até mesmo, falar com os mortos. O preço dos bilhetes mais baratos rondou os 520 euros.

Entre as 600 pessoas que decidiram passar um fim de semana diferente estavam outras personalidades bem conhecidas do público, entre elas a também atriz Drew Barrymore, e Chelsea Handler, ex-editora-chefe da revista Teen Vogue.

Um obrigada a este pequeno gangue por ser brilhante. Que dia incrível”, escreveu na publicação no Instagram.

Como conta o El País, quando chegaram, todos os convidados foram recebidos com sapatos de couro, ficando a aguardar as palestras organizadas por celebridades, médicos e especialistas dedicados ao estudo do bem-estar. Receberam tratamentos de spa alternativos, vitaminas sem glúten e meditação ao som da música. Antes, tudo tinha sido testado pela própria anfitriã do evento.

Durante o fim de semana, houve tempo para ouvir quem defendesse que a cor da comida tem influência naquilo que se come, quem duvidasse da existência da Sida e, ainda, quem acreditasse que a morte é algo fictício, que não existe.

Nós gostamos do desconhecido. Adoramos ciência e informação e tomamos decisões a partir dessa mesma informação, mas também gostamos do inexplicável e do inexplorado”, afirmou a atriz, citada pelo El País.

A atriz, vencedora de um Óscar pela Paixão de Shakespeare, já é conhecida pelas suas recomendações pouco comuns e convencionais. Em 2008, Gwyneth Paltow fundou o Goop, site onde partilha o seu estilo de vida com todos aqueles que a seguem. Aqui, aconselha as mulheres a serem picadas por abelhas, pois é uma forma de tratamento cosmético, e a desfrutarem de uma sauna, para curar a gripe.