Os antigos gerentes de negócios de Johnny Depp responderam esta terça-feira a um processo, em Los Angeles, iniciado pelo ator. O grupo justifica os recentes problemas financeiros de Depp com uma lista de gastos extravagantes.

O "The Management Group" assume que tentou repetidamente - e sem êxito - alertar o ator para os cerca de dois milhões de dólares que gastava mensalmente.

Segundo consta no processo, citado pela AFP, o ator de 53 anos gastou perto de 70 milhões de euros em 14 casas, incluindo um castelo francês de 45 hectares, comprou várias ilhas nas Bahamas e muitas casas em Hollywood, adquiriu alguns lofts no centro de Los Angeles e até uma fazenda de cavalos no Estado de Kentucky. Mas a lista não fica por aqui.

Nas últimas quase duas décadas, o estilo de vida do ator parece ter também incluído um iate de quase 17 milhões de euros, 45 carros de luxo e quase 700 mil euros por mês em aviões particulares, fora os custos associados à tripulação e pessoas que trabalhavam para o artista.

Adquiriu ainda um número elevado de obras de arte, como de Andy Warhol, Gustav Klimt e outros artistas, no valor de milhões de dólares. Na lista constam ainda pelo menos 70 guitarras de coleção.

Johnny Deep processou o The Management Group, a 13 de janeiro, afirmando que pagavam os impostos do ator de forma incorreta, faziam empréstimos sem autorização e não informavam quanto ao estado das suas finanças. O advogado do grupo reagiu às acusações e respondeu com um processo relativo a um empréstimo não pago pelo ator.

Segundo a agência noticiosa AFP, o grupo não só alegou que nunca agiu de forma incorreta, como admitiu nunca ter sido alertado para a insatisfação do antigo cliente. Acrescentou também que os gastos imprudentes do ator foram os verdadeiros responsáveis pela quase ruína financeira.

Em mais de 17 anos, The Management Group fez tudo ao seu alcance para proteger o ator de si mesmo", afirmou o advogado da empresa, Michael Kump, em comunicado.

Kump acrescentou o motivo pelo qual acusam Depp e revelou que, “na verdade, quando o Banco de Depp exigiu o reembolso de um empréstimo multimilionário, o ator não tinha o dinheiro e o grupo teve que o emprestar, para evitar a humilhação financeira”.