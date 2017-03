O aplauso de Nicole Kidman, na cerimónia dos Óscares, no mês passado, tornou-se viral na internet. A atriz decidiu agora explicar o porquê de ter batido palmas daquela forma estranha.

Em entrevista no programa de rádio australiano Kylie and Jackie O Show, Nicole Kidman viu o apresentador dizer-lhe que tinha dito "a toda a gente" que a atriz tinha batido palmas "à foca" porque tinha "os anéis e não queria danificá-los” e a australiana confirmou.

A atriz australiana mostrou-se feliz por ter esclarecido a situação, que levou a tanta agitação na internet.

“Não têm mais nada com que se preocupar do que as ‘palmas de foca’?”, questionou ainda, aproveitando para apontar o dedo a quem a criticou.