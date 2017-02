Angelina Jolie escreveu esta quinta-feira sobre o decreto do presidente norte-americano Donald Trump, que impede a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana nos Estados Unidos.

Num texto publicado no The New York Times, e onde nunca menciona o nome de Donald Trump, a atriz afirma que o decreto atinge refugiados vulneráveis e pode alimentar o extremismo.

Os refugiados são homens, mulheres e crianças apanhados pela fúria da guerra”, começou por escrever. “Longe de serem terroristas, são muitas vezes eles vítimas do terrorismo.”

Angelina, que é também embaixadora das Nações Unidas para os refugiados, disse ser “justificável” que a crise dos refugiados e a ameaça do terrorismo reforcem a necessidade de proteger as fronteiras, mas sublinhou que a resposta deve ser “baseada em factos, não em medo”.

A atriz indagou ainda se seria possível garantir a segurança sem rotular os cidadãos de outros países como uma ameaça e defendeu que discriminar com base na religião é "brincar com o fogo".

Como mãe de seis filhos, todos nascidos em terras estrangeiras e orgulhosos cidadãos americanos, quero muito que nosso país se torne seguro para eles e para todos os filhos da nossa nação”, afirmou. “Mas eu também quero saber que as crianças refugiadas que se qualificam para asilo terão sempre a oportunidade de se defender para uma América compassiva.”

A ordem executiva de Trump suspendia durante 90 dias a emissão de vistos para cidadãos dos sete países e por outros 120 o programa de acolhimento de refugiados. Contudo, na sexta-feira, um juiz federal de Seattle bloqueou temporariamente a ordem executiva.

James Robart atendeu ao pedido feito pelos Estados de Washington e do Minnesota que pedia a suspensão da medida.

A Casa Branca interpôs uma providência cautelar destinada a revogar a decisão de James Robart, mas a mesma foi rejeitada por um tribunal dos EUA.