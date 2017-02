A atriz britânica Angela Lansbury, de 91 anos, irá fazer parte do elenco de "Mary Poppins Returns", a sequela do filme musical da Walt Disney, de 1964.

Segundo a revista especializada norte-americana Variety, a atriz que protagonizou a série televisiva “Crime, disse ela” vai encarnar o papel da “senhora dos balões”.

O elenco de "Mary Poppins Returns" (Mary Poppins, o Regresso”, em tradução literal), contará com Emily Blunt, como Mary Poppins, o porto-riquenho Lin-Manuel Miranda, que irá desempenhar Jack, o homem que acendia os candeeiros da ruas, e Colin Firth, que será o banqueiro Weatherall.

Também foi confirmada a participação de Dick Van Dyke, que deu vida ao varredor no filme original, realizado por Robert Stevenson. No novo "Mary Poppins Returns" será o filho de Mr. Dawes.

Rob Marshall será o realizador de "Mary Poppins Returns", cuja banda sonora será assinada por Marc Shaiman e Scott Wittman, com argumento de David Magee, que se baseia no livro original "As Histórias Mary Poppins", de P. L. Travers.

O filme deve estrear no Natal do próximo ano, noticia a agência espanhola EFE.