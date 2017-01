Morreu a atriz francesa Emmanuelle Riva. A protagonista do filme "Amor" morreu, na sexta-feira, aos 89 anos, depois de quatro anos a lutar contra um cancro.

A atriz protagonizou filmes como "Hiroshima, meu amor", de Alain Resnais, e "Amor", de Michael Haneke, pelo qual foi distinguida com o César de melhor atriz.

O filme "Amor", realizado pelo austríaco Michael Haneke, foi ainda o vencedor do Óscar para Melhor Filme Estrangeiro em 2013, confirmando assim a sequência de prémios que vinha recebendo desde a Palma de Ouro no Festival de Cannes. O filme, que contava ainda participação da atriz portuguesa Rita Blanco, conta a história de um casal confrontado com o envelhecimento e o declínio físico e é uma coprodução franco-germânica-austríaca.