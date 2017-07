A produtora norte-americana AMC Networks anunciou ter suspendido as gravações dos episódios da 8.ª temporada da série de culto The Walking Dead, na sequência da morte do duplo John Bernecker, devido a uma queda durante a filmagens.

Bernecker caiu na quarta-feira e a sua morte foi confirmada esta sexta-feira. Um médico legista do hospital de Atlanta, cidade capital do estado norte-americano da Georgia, confirmou que o ator morreu devido ao trauma. A produtora, em comunicado, afirmou que "sofreu ferimentos graves".

"Querida família Walking Dead, por favor, mantenhamos John Bernecker, o nosso duplo e a sua família nas nossas orações de hoje", escreveu a atriz britânica Lauren Cohan, que interpreta Maggie Rhee na série.

Dear Walking Dead Family, please keep John Bernecker, our stuntman and his family in your prayers today. ❤️ — Lauren Cohan (@LaurenCohan) July 13, 2017

Em acréscimo, a produtora da série, Gale Anne Hurd, registou na na rede Twitter: "Todos estamos rezando por ele, pela sua família, amigos e colegas".

We are all praying for him, his family, friends and colleagues. https://t.co/03Kj5JLwun — Gale Anne Hurd (@GunnerGale) 13 de julho de 2017

Também o ator Kellan Lutz, da série Saga Twilight, lembrou John Bernecker com quem trabalhou, como "um dos melhores e mais talentosos duplos com quem tive a benção de trabalhar".

#JohnBernecker was one of the best most talented stuntmen I have ever been blessed to work with. Praying for his family and loved ones! 🙏 — Kellan Lutz (@kellanlutz) 14 de julho de 2017

A série The Walking Dead, baseada em álbuns de banda desenhada de Robert Kirkman, conta a saga de sobreviventes a uma epidemia que eliminou parte da humanidade após um apocalipse zombie.

Com uma legião de seguidores em todo o mundo, a estreia da nova temporada continua prevista para outubro.