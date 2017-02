A Academia de Hollywood pediu desculpa pelo erro ocorrido na cerimónia de entrega dos Óscares, que decorreu no domingo em Los Angeles, prometendo tomar as medidas adequadas para manter a integridade dos prémios.

A 89.ª edição dos Óscares teve um final insólito, depois de “La La Land” ter sido erroneamente anunciado como o melhor filme e a equipa da produção ter chegado a entrar em palco. Os apresentadores do prémio, Warren Beatty e Faye Dunaway, abriram o envelope e houve uma hesitação, até que Dunaway anunciou “La La Land”, quando na realidade o vencedor foi “Moonlight”.

O fiasco, devido a um erro humano na hora da entrega do envelope com o nome do filme vencedor, levou a PricewaterhouseCoopers, auditora responsável por receber, contabilizar e velar pelos resultados dos votos nos Óscares, a pedir desculpa horas depois da cerimónia.