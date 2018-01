A Academia anunciou, esta terça-feira, os nomeados para os Óscares 2018, numa transmissão acompanhada por todo o mundo. As nomeações aos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos foram hoje anunciadas no Samuel Goldwyn Theater, em Los Angeles, pelos atores Tiffanny Hadish e Andy Serkis.

O filme “A forma da água” lidera a corrida da 90.ª edição, com 13 nomeações, disputa a categoria de Melhor Filme com "Chama-me pelo teu nome", "A hora mais negra", "Get Out", "Lady Bird", "Linha Fantasma", "The Post" e "Três cartazes à beira da estrada".

A cerimónia dos Óscares realiza-se a 4 de março.

Veja a lista completa:

Melhor Filme

"Chama-me Pelo Teu Nome"

"A Hora Mais Negra"

"Dunkirk"

"Get Out"

"Lady Bird"

"Linha Fantasma"

"The Post"

"A Forma da Água"

"Três Cartazes à Beira da Estrada"

Melhor Realizador

Christopher Nolan - "Dunkirk"

Jordan Peele - "Get Out"

Greta Gerwig - "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson - "Phantom Threat"

Guillermo del Toro - "A Forma da Água"

Melhor Ator Principal

Timothée Chamalet – “Call Me By Your Name”

Daniel Day-Lewis – “Phantom Thread”

Daniel Kaluuya – “Get Out”

Gary Oldman – “A Hora mais negra”

Denzel Washington – “Roman J. Israel, Esq.”

Melhor Atriz Principal

Sally Hawkins - "A Forma da Água"

Frances McDormand - "Três Cartazes à Beira da Estrada"

Meryl Streep - "The Post"

Margot Robbie - "Eu, Tonya"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

Melhor Ator Secundário

Willem Dafoe – “The Florida Project”

Woody Harrelson – “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Richard Jenkins – “A Forma da Água”

Christopher Plummer – “Todo o dinheiro do mundo”

Sam Rockwell - “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Atriz Secundária

Mary J. Blige – “Mudbound”

Allison Janney – “Eu, Tonya”

Lesley Manville – “A Linha Fantasma”

Laurie Metcalf – “Lady Bird”

Octavia Spencer – “A Forma da Água”

Melhor Argumento Original

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape of Water

Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Argumento Adaptado

Call Me By Your Name – James Ivory

The Disaster Artist – Scott Neustadter e Michael H. Weber

Logan – Scott Frank & James Mangold e Michaell Gren

Molly’s Game – Aaron Sorkin

Mudbound – Virgil Williams e Dee Rees

Melhor Fotografia

Blade Runner

A Hora Mais Negra

Dunkirk

A forma da água

Mudbound

Melhor Montagem

Em ritmo de fuga

Dunkirk

Eu, Tonya

A forma da água

Três cartazes a beira da estrada

Melhor Design de Produção

A Bela e o Monstro

Blade Runner

Dunkirk

A Hora Mais Negra

A Forma da água

Melhor Guarda Roupa

A Bela e o Monstro

A Hora Mais Negra

A Forma da água

Victoria and Abdul

Phantom Threat

Melhor Caracterização

A Hora Mais Negra

Victoria & Abdul

Wonder

Melhor Banda Sonora

Carter Burwell - Três Cartazes à beira da Estrada

Alexandre Desplat - A Forma da Água

Johnny Greenwood - Linha Fantasma

John Williams - Star Wars: The Last Jedi

Hans Zimmer - Dunkirk

Melhor Canção Original

Mighty River - Mudbond

Mistery of Love - Call Me by Your Name

Remember Me - Coco

Stand Up for Something - Marshal

This is Me - The Greatest Showman

Melhores Efeitos Visuais

Blade Runner 2049

Guardiões da Galáxia vol. 2

Kong: A Ilha da Caveira

Star Wars: The Last Jedi

Planeta dos Macacos: A Guerra

Melhor Edição Sonora

Baby Driver

Blade Runner

Dunkirk

A Forma da água

Star Wars: The Last Jedi

Melhor Mistura Sonora

Baby Driver

Blade Runner

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: The Last Jedi

Melhor Documentário

Abacus: Small enough to jail

Faces Places

Icarus

Last men in Aleppo

Strong Island

Melhor Filme de Animação

The boss baby

Coco

A paixão de Van Gogh

The breadwinner

Ferdinando

Melhor Curta de Animação

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Melhor Filme em Língua Estrangeira

A Fantastic Women

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square

Melhor curta documental

Edith an Edit

Even is a trafic jam

Heroin

Nife skills

Traffic stop

Melhor curta-metragem

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmet

The Silent Child

Watu Wote/All Of Us