A revista Time selecionou os 10 piores filmes de 2016. Desde “Batman v Superman: Dawn of Justice” a “Now You See Me 2”, pode agora conhecer os filmes que não terão agradado à maioria dos espectadores.

10º - "Independence Day: Ressurgence"

Em último lugar da lista, este filme conta a história de um grupo de humanos que se juntam para combater os extraterrestres, depois destes terem aterrado na Terra numa nave.

Um filme que, segundo a revista, é projetado para ser colossal e divertido, mas, no meio de efeitos especiais e inteligência artificial, uma personagem diz: “Alguém chame uma equipa médica!” Um comentário classificado pela Time como "desnecessário".

9º - Suicide Squad

Em penúltimo lugar, está o “Esquadrão Suicida”, um grupo de criminosos que é chamado para defender a nação seguindo ordens do governo americano. Uma história que para a revista "peca por tentar ser extremamente engraçado", o que acaba por sair de uma forma forçada.

8º - Mother's Day

Uma comédia romântica que conta a história de várias mulheres e até de um pai solteiro, relacionando as ações à maternidade.

No filme pode ver Jennifer Aniston a receber conselhos de vida de um palhaço, o que, para a Time, pode ser visto como algo "ridículo".

7º - Café Society

Em pleno século XX, Bobby decide mudar-se para Los Angeles e seguir a carreira na área do cinema. Acaba por apaixonar-se pela secretária do tio, que mantém um relacionamento secreto.

Mas parece que Woody Allen exagerou nas cenas ao colocar Jesse Eisenberg no centro deste conto, considerado pela Time como "rigído".

6º - Batman v Superman: Dawn of Justice

Batman é um dos que defende a ideia de que o Super-Homem tem um poder extremamente exagerado e que o facto de não poder ser controlado pode colocar em perigo a humanidade.

No desenrolar desta história, "há toda uma produção que força o tom sombrio para se diferenciar da Marvel".

5º - Now You See Me 2

Os cavaleiros Daniel Atlas, Merritt Mckinney e Jack Wilder estão a ser procurados pelo FBI e seguem ordens de Dylan Rhodes, que os ajuda a escapar.

Contudo, para um filme de magia, Now You See Me 2, aos olhos da revista, tem em falta um toque especial de suspense, para que "os espetadores continuem a ver e a aguardar pela grande revelação".

4º - Zoolander 2

Derek Zoolander, um antigo supermodelo, é convocado por uma agente da polícia para desvendar um caso que envolve várias figuras conhecidas assassinadas.

Numa história que, em princípio, deveria oferecer uma comédia mediada, a revista acredita que o fracasso está "no excesso de estupidez sem um coração pulsante para resgatá-lo".

3º - Dirty Grandpa

Um dia depois de a sua avó morrer, Jason Valley fica responsável de levar o avô até Boca Ratón, na Flórida. Numa viagem em que se envolve em várias trapalhadas, o quase noivo descobre um outro lado mais atrevido do seu avô.

Porém, a falta de "desenvolvimento de caráter", algumas partes que envolvem "homofobia e racismo" e a simples mensagem de que “masturbação é hilariante” são para a revista os pontos que justificam o fracasso do filme.

2º - Brothers Grimsby

Os dois irmãos foram separados à nascença e o mais velho não desistiu de procurar o mais novo. Depois de algum tempo, encontra-o. Uma comédia que "não desafia o espectador", nem o leva a chegar a nenhuma conclusão, mesmo que consiga rir.

1º - X-Men Apocalypse

O filme que foi recebido sem muito entusiasmo pela revista e que ocupa o topo de pior filme de 2016 foi “X-Men Apocalypse”.

O Apocalipse é um mutante original, que após milhares de anos volta à vida disposto a garantir a sua supremacia e acabar com a Humanidade. Diz a revista que "a emoção existente nas cenas é de certa forma forçada para comover os espectadores".

O facto de desperdiçarem grandes atores, colocando-os em "papéis irrelevantes", é também considerado um fracasso.