As atrizes Brie Larson e Jennifer Hudson, já distinguidas com um Oscar da Academia cinematográfica norte-americana, foram escolhidas para anunciar os nomeados deste ano.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na sexta-feira que as duas atrizes irão apresentar a lista de nomeados às 24 categorias da arte de fazer cinema, no próximo dia 24.

Nesta tarefa as duas atrizes contam ainda com os atores Jason Reitman e Ken Watanabe, ambos nomeados em edições anteriores, e com o cineasta mexicano Emmanuel ‘Chivo’ Lubezki, que recebeu um Oscar para Melhor Fotografia no ano passado, pelo filme “The Revenant” (“The Revenant: O Renascido”, título em Portugal).

Jimmy Kimmel será anfitrião este ano da cerimónia de entrega dos galardões, que se realiza no dia 26 de fevereiro.