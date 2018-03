Melhor filme: "A Forma da Água" (Leia aqui a crónica da noite)

Guillermo del Toro aceita o Óscar de Melhor Filme

Melhor Ator Principal: Gary Oldman em "A Hora Mais Negra"

Melhor Atriz Principal: Frances McDormand em "A Forma da Água"

Melhor Realização: "A Forma da Água", Guillermo del Toro

Melhor Atriz Secundária: Allison Janney por "Eu, Tonya"

Melhor Ator Secundário: Sam Rockwell por "Três Cartazes à Beira da Estrada"

Melhor Caraterização: "A Hora Mais Negra", receberam o prémio Lucy Sibbick, David Malinowski e Kazuhiro Tsuji

Melhor Guarda-Roupa: "A Linha Fantasma", Mark Bridges

Melhor Documentário: "Icarus", Bryan Fogel e Mark Monroe

Melhor Montagem de Som: "Dunkirk", Richard King e Alex Gibson

Melhor Mistura de Som: "Dunkirk", Gregg Landaker, Gary A. Rizzo e Mark Weingarten

Melhor Cenografia: "A Forma da Água"

Melhor Filme Estrangeiro: "Uma Mulher Fantástica", Sebastián Lelio, Chile

Melhor Curta de Animação: "Dear Basketball"

Melhor Filme de Animação: "Coco"

Melhores Efeitos Visuais: "Blade Runner 2049"

Melhor Montagem: "Dunkirk"

Melhor Curta-metragem Documental: "Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

Melhor Curta-metragem de Ação Real: "The Silent Child"

Melhor Argumento Adaptado: "Chama-me Pelo Teu Nome", James Ivory

Melhor Argumento Original: "Foge", Jordan Peele

Melhor Direção de Fotografia: "Blade Runner 20149", Roger A. Deakins

Melhor Banda Sonora Original: "A Forma da Água", Alexandre Desplat

Melhor Música Original: “Remember me”, do filme "Coco"