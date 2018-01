Jon Paul Steuer, o primeiro ator a dar vida ao jovem Alexander Rozhenko no episódio piloto da série #Star Trek: The Next Generation, morreu no primeiro dia do ano.

A notícia foi avançada pelo jornal de Oregon, Willamette Week, e confirmada pela página de Facebook da série. As causas da morte do ator, de 33 anos, são desconhecidas.

Nascido a 27 de março de 1984, Steuer tinha apenas três anos quando se interessou pela carreira de ator. Aos seis anos, Steuer foi escolhido para o papel de Alexander Rozhenko no episódio piloto 'Star Trek: The Next Generation'.

Segundo a imprensa internacional, o ator conseguiu o papel por ser a única criança que aguentava ficar quieta durante a longa sessão de maquilhagem que o personagem precisava, cuja próteses faciais levavam mais de três horas até ficarem prontas.

Depois de vários papéis no cinema, Steuer dedicou-se à música tendo feito parte das bandas Soda Pop Kids (que terminou em 2009) e P.R.O.B.L.E.M.S. (que tinha concerto agendado para esta sexta-feira). No entanto, nos últimos anos tinha enveredado pela restauração e aberto o seu próprio restaurante, Harvest at The Bindery, em Portland, Oregon.