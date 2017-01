A Consumer Electronics Show (CES) deste ano abre oficialmente as portas esta quinta-feira, em Las Vegas, e parece estar imperdível para os amantes de tecnologia.

Televisores cada vez mais finos ou que vibram para reproduzir melhor o som foram as grandes apostas desta edição.

A LG foi o centro das atenções, com a televisão “mais fina do mundo”, segundo a marca. O modelo de 65 polegadas tem apenas 2,57 mm de espessura e pode ser colocado diretamente na parede com imans especiais, eliminando qualquer espaço entre o aparelho e a parede.

As colunas de som vêm separadas, podendo ser colocadas abaixo do televisor com um suporte.

A Samsung apresentou novos televisores Qled 4K que podem exibir 99% do espaço de cor DCI-P3 e podem atingir um brilho entre 1500 e 2000 nits.

A televisão vai entrar na “era do QLED”, como sublinhou Hyun Suk Kim, presidente do segmento de visual display da empresa.

A tecnologia baseada em pontos quânticos, que já eram trabalhados nos modelos anteriores, promete reproduzir 100% das variações de cor em todos os níveis de brilho.

Na apresentação, a Samsung mostrou as melhorias na qualidade de imagem e desempenho das cores e destacou as novas características de design dos televisores.

A marca apresentou ainda dois novos serviços para Smart Tv, o “sports” e o “music”.

Além da disputa entre os dois lados da Coreia do Sul, o grupo japonês Sony revelou, por sua vez, uma nova linha de televisores com uma tecnologia de tela orgânica de alta definição OLED, até agora utilizada principalmente pela LG.

Paralelamente, apostou no fim dos altifalantes, que substituiu por uma tecnologia que gera som através da vibração do ecrã. Segundo o chefe do grupo, Kazuo Hirai, este é o primeiro da indústria.

Mas a maior feira de tecnologia não se fez só de televisores. Desde um frigorifico com ecrã para procurar receitas, controlar a comida que guarda ou mesmo comprar online, a robôs que funcionam como assistentes pessoais, a feira de Las Vegas mostrou que todos os eletrodomésticos e aparelhos para o lar passarão a usar informação online e inteligência artificial para adaptar-se às necessidades dos consumidores.