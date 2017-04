A banca portuguesa continua a entrar nos tops das notícias. O clima de intranquilidade continua. A banca continua borbulhando em lume branco. O trimestre económico começou com a turbulência da CGD e terminou agora com alienação maioritária (sob proposta do Banco de Portugal) do Novo Banco a um fundo norte-americano sem experiência / vocação / interesse na normal condução de instituições bancárias tradicionais. E com isto o vendedor-em-chefe/ recém-ex-governante Sérgio Monteiro ainda compôs as suas finanças pessoais e de tantos consultores que andam por aí tão carentes.

Porém, isso não bastava: a instabilidade tem tocado também o Montepio Geral. O Banco de Portugal abriu o cenário de desmantelamento do próprio nome dessa conhecida Caixa Económica. A liderança da dona dessa instituição, Associação Mutualista, é também uma causa de desconfiança. E depois aparecem as Misericórdias como um cenário possível para entrada no capital disto tudo, como se Santana Lopes (que com o Placard e outras inovações tem contribuído para inflamar o vício do jogo em Portugal) pudesse algum dia ser um distinto banqueiro com pergaminhos de idoneidade… É que desses “players” já temos tido suficientes e tem dado no que sabemos.

Enfim…. Não ficamos só chocados com a arrogância de Dijsselbloem ao não pedir desculpa por dizer, de forma implícita, que países como o nosso são países de “mulheres e copos”: ficamos é chocados com a persistência do seu erro de análise, pois Portugal tem estoirado dinheiro é com bancos e banqueiros. Se este indivíduo não sabe isso, o melhor é mesmo procurar um emprego para o qual tenha mais vocação.

Com tanta pirotecnia junta quem não quer parecer pirómano é melhor que não lhe vista a pele!

