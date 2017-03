O sistema bancário português está mais uma vez no foco da atenção mediática por causa das suas fragilidades, e é sobretudo a venda do Novo Banco a dominar o Barómetro. Este processo de venda que já se prolonga há muito tempo complicou-se recentemente depois de Bruxelas ter vetado qualquer poder de gestão do Estado português, ainda que este fique com 25% do capital.

Mas o banco Montepio também subiu na classificação dos bancos mais falados. Com o fim de “dar mais solidez” ao banco, surgiu na última semana a hipótese de a Santa Casa da Misericórdia e outras instituições de solidariedade social entrarem no capital da Caixa Económica Montepio Geral.

Entretanto, desta caridade não beneficiaram os 443 trabalhadores que saíram do banco em 2016, como resultado do “plano de redimensionamento”. A Caixa Geral está, por seu lado, prestes a implementar o seu Plano de Reestruturação, concordado com Bruxelas, que prevê também o despedimento de 2218 trabalhadores.

A seguir, o futebol mantém-se estável – sobretudo com notícias sobre a seleção e o embate com a Suécia – logo antes de um tema mais ‘imprevisto’ nas notícias portuguesas, a crónica negra, que conquista posições. O quadruplo homicídio de Barcelos ressaltou na informação da semana, sobretudo com as ‘estórias’ em volta do homicida e do seu passado de agressões repetidas.

Mas há um “monstro” que assombra a Europa, fez muita conversa há quase um ano mas agora não parece assustar particularmente os portugueses. É obviamente o Brexit, formalizado esta semana e o qual, juntamente com a União Europeia, é o único protagonista internacional deste Barómetro, em que Portugal também olha mais para dentro de que para fora de si.

Ficha técnica:

O Barómetro de Notícias é desenvolvido pelo Laboratório de Ciências de Comunicação do ISCTE-IUL como produto do Projeto Jornalismo e Sociedade e em associação com o Observatório Europeu de Jornalismo. É coordenado por Gustavo Cardoso, Décio Telo, Miguel Crespo e Ana Pinto Martinho. A codificação das notícias é realizada por Rute Oliveira, João Lotra e Sofia Barrocas. Apoios: IPPS-IUL, Jornalismo@ISCTE-IUL, e-TELENEWS MediaMonitor / Marktest 2015, fundações Gulbenkian, FLAD e EDP, Mestrado Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, LUSA e OberCom.

Análise de conteúdo realizada a partir de uma amostra semanal de aproximadamente 411 notícias destacadas diariamente em 17 órgãos de comunicação social generalistas. São analisadas as 4 notícias mais destacadas nas primeiras páginas da Imprensa (CM, PÚBLICO, JN e DN), as 3 primeiras notícias nos noticiários da TSF, RR e Antena 1 das 8 horas, as 4 primeiras notícias nos jornais das 20 horas nas estações de TV generalistas (RTP1, SIC, TVI e CMTV) e as 3 notícias mais destacadas nas páginas online de 6 órgãos de comunicação social generalistas selecionados com base nas audiências de Internet e diversidade editorial (amostra revista anualmente). Em 2016 fazem parte da amostra as páginas de Internet do PÚBLICO, Expresso, Observador, TVI24, SIC Notícias e JN.