A democracia portuguesa é, para os políticos, feita de aparecer nas televisões e, em consequência, ser depois comentado nas redes sociais e, posteriormente, eleito nas urnas.

São muitos os que dirigem a sua atenção para as redes sociais, mas se olharmos para a última década o que importa mesmo para a política é a televisão, pois é lá que tudo começa para quem aspira a ser Primeiro-Ministro ou Presidente da República em Portugal.

Sabemos, desde sempre, que a política é estabelecer proximidade com os eleitores e que o primeiro passo é ser-se (re)conhecido por aqueles para depois tentar estabelecer a empatia necessária, ou a rejeição do opositor direto, que então levará ao voto.

No entanto, a constatação de que nos últimos 15 anos, entre os últimos Presidentes e Primeiros-Ministros, houve quatro comentadores semanais de política deve dar-nos algumas pistas sobre como funciona hoje em Portugal o processo democrático.

Os nomes de Pedro Santana Lopes, José Sócrates, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm em comum terem sido comentadores televisivos em canais de televisão nacional, e todos terem sido nomeados ou eleitos para um dos dois mais importantes cargos políticos da democracia portuguesa

Podemos sempre argumentar que também tivemos Aníbal Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho, mas no último caso a sua eleição assentou na rejeição, ou ódio, para com o ex-comentador e Primeiro-Ministro Sócrates, e Aníbal Cavaco Silva é a exceção que confirma a regra.

É claro que, sem apoio formal dos partidos, independentemente do seu real contributo para a campanha do líder, não há nem Primeiros-Ministros nem Presidentes da República. Mas também se pode dizer que sem comentário televisivo pode ter-se o coração dos militantes, mas não o coração dos portugueses.

No entanto, a televisão não se esgota na eleição do comentador como, aliás, se percebeu na passada semana com as entrevistas de Marcelo e o tema do aniversário da sua eleição em janeiro de 2016.

Devem, então, estes dados preocupar-nos? Sim e não.

Não, desde que percebamos à partida que quem convidamos por critério editorial para comentar política numa televisão pode estar, simultaneamente, a construir uma vantagem para a próxima corrida eleitoral.

Sim, porque se o comentário televisivo passou a constituir uma espécie de primárias, então o sistema democrático português passou por uma revolução e ninguém deu por isso.

O Sobe e Desce da Semana Política

Esta semana Marcelo subiu meteoricamente e Costa e Passos desceram nas apreciações dos portugueses nas redes sociais.

A TSU pode ter sido vivida de perto pelos partidos, mas os portugueses viveram ainda de mais perto o aniversário de Marcelo Rebelo de Sousa.

Os dois protagonistas do debate sobre a TSU, António Costa e Pedro Passos Coelho, descem face à semana anterior.

No entanto, se tivermos que declarar um vencedor, então é António Costa. Passos Coelho perde metade das apreciações favoráveis que detinha quando lançou o ataque à TSU (20% vs. 43%) enquanto Costa perde menos (31% para 43%).

Fica a pergunta: se os líderes dos maiores partidos perderam com a TSU, quem ganhou com a picardia? Terão sido os outros partidos da esquerda ou da direita? A crer nos dados, nenhum partido ganhou. Quem ganhou foi o Presidente.

Esta semana Marcelo Rebelo de Sousa repetiu a mesma fórmula que o elegeu: foi à televisão, respondeu, falou do que pretendia e venceu depois nas opiniões favoráveis nas redes sociais (78% vs. 41%).

