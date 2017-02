Esta semana o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi derrubado, durante alguns segundos, pelo Comentador Professor Marcelo, quando se deixou levar pela tentação de dizer para as televisões, antes de todos os outros o fazerem, qual a decisão da agência de rating Fitch sobre a dívida portuguesa.

Se o sociólogo inglês Anthony Giddens criou o conceito de “Life Politics”, chamando a atenção para a necessidade de fazer política que autorrealize as aspirações de identidade pessoal dos cidadãos, o político português Marcelo Rebelo de Sousa está a criar, pela prática, uma “Política dos Afetos”.

O problema é que a “Life Politics” é uma política para o longo prazo, que procura dar às pessoas o que elas entendem ser importante para si, enquanto a “Política de Afetos” é de curto prazo, baseada em fazer as pessoas sentirem-se bem pela atenção que lhes é conferida, mas esgota-se no encontro, na atenção dada, no beijo, no afeto.

A “Política de Afetos” é centrada na memória de um momento, do encontro da pessoa com o político, não é repetível. É positiva para o cidadão mas não resolve os seus problemas. Promove a ilusão de o problema individual ser ouvido pelo político e gera novos problemas, ao criar expectativas.

Como lembrava um cidadão, num direto televisivo, na fila de atendimento da Segurança Social, em Entrecampos, com elevado tempo de espera: “Senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, olhe para nós e ajude-nos a resolver esta situação”.

A “Política de afetos” retira ao protagonista político espaço para as políticas económica, cultural e para a “política-política”. É uma política de curto prazo.

António Costa também foi acusado por Passos Coelho de governar para o curto prazo, com a ameaça de que o dinheiro vai acabar ao Governo e que o PSD não dará a mão ao PS nesse momento.

Por sua vez, Passos Coelho foi acusado de praticar uma política de curto prazo destinada a dar coesão às suas hostes, que poderia ser definida como “ser contra tudo o que o Governo produza e possa ser visto como oportunidade para o debilitar no curto prazo, seja ou não positivo para o país e para o PSD no longo prazo.”

Exemplos dessa prática política, legítima, são o episódio TSU, a acusação de que o défice real não é o atual, que o dinheiro vai acabar, que as cimeiras europeias dos países do sul são caricatas, etc.

António Costa também se deixou levar pelo curto prazo quando respondeu a Passos Coelho que lhe responderia quando o diabo chegasse – uma resposta deselegante, mas eficaz no curto prazo.

O curto prazo acabou também, por via da recusa do PSD de aprovar os descontos na TSU, por fazer toda a concertação social (incluindo CGTP) a trocar a TSU por uma medida ainda mais de curto prazo: descontos o pagamento especial por conta.

Não havendo muito tempo para os portugueses refletirem entre todos os “convites” para o politicamente efémero que as notícias lhes trazem, será caso para perguntar: alguém em Portugal acredita que é possível fazer política para além da próxima semana?

O Sobe e Desce da Semana Política

Os dados indicam que o debate quinzenal, e em particular o episódio das perguntas de Passos Coelho que não obtiveram resposta de António Costa no parlamento, terá tido muita repercussão nas redes sociais, dando origem a uma subida da taxa de aprovação face à semana anterior (26% vs. 20%).

Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa aparece sobretudo relacionado com afetos e simpatia que distribui nas suas ações, visitas e deslocações pelo país. Nas redes sociais viu-se pouco do Presidente da República político, em comparação com o Presidente da República solidário. No entanto, ocorreu um ligeiro decréscimo da sua taxa de aprovação (66% vs. 78%).

Esta semana, nas redes sociais, António Costa apareceu muito associado à Cimeira dos Países do Sul (#SouthSummit) e foi o mais “popular". A sua prestação no debate parlamentar foi também um dos pontos fortes das conversações, mas houve mais diversidade de temas. No global a sua taxa de aprovação ficou praticamente inalterada (31% vs. 33%).

Ficha técnica:

Neste trabalho foi seguida a metodologia proposta pelo Pew Research na análise de enquadramentos de discussão nas redes sociais através da plataforma de codificação da Crimson-Hexagon. Foram consideradas as redes Twitter, Facebook, Tumblr, Google+ e Blogues. A análise do sentimento considera as categorias ‘positivo’, ‘negativo’, ‘neutro’ ou ‘fora de âmbito’. Informação detalhada sobre o algoritmo pode ser consultada aqui