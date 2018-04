Uma girafa curiosa provocou um susto a um casal num safari no Reino Unido e quase saiu ferida.

No West Midlands Safari Park, o animal aproximou-se do carro de um casal que fazia o percurso e à procura de comida colocou a cabeça dentro do veículo. A condutora assustada fechou o vidro, que acabou por partir ao embater na cara do animal.

A girafa não teve qualquer ferimento, anunciou um porta-voz do parque ao jornal britânico The Sun.