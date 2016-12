Antes do final do ano, há mais uma imagem a desafiar a perspicácia dos internautas. A fotografia de seis raparigas sentadas num sofá está a tornar-se viral nas redes sociais.

Porquê? Porque elas são seis, mas numa primeira interpretação só se contam 10 pernas. Ou seja, faltam as pernas de uma das raparigas.

Consegue ver onde estão?

Os desafios de ilusão de ótica são comuns na internet. É frequente encontrarmos imagens enigmáticas que desafiam a nossa análise para melhor compreender o que transmitem.

Um professor de psicologia japonês Akiyoshi Kitaoke lançou o desafio no Facebook. “Quantos pontos consegue identificar na imagem?”. Em menos de 24 horas, a publicação já contava com 7 mil partilhas.

Um vídeo, publicado no Vine – um serviço de armazenamento de vídeos em formato curto – intrigou muitos internautas. Trata-se de uma filmagem de um jovem a arremessar uma bola para si mesmo utilizando um espelho.

Depois também há as imagens ao estilo de "Onde está o Wally", onde um determinado objeto ou animal está dissimulado num cenário. Foi o caso do gato no meio do lixo e do telemóvel no tapete.

No caso das raparigas sentadas no sofá, a solução para o enigma ainda não foi desvendada, mas no Reddit há várias teorias. Uma das que consideramos mais lógica, está na primeira rapariga sentada do lado esquerdo do sofá. As calças pretas criam uma ilusão de ótica sobre o número de pernas, mas se observarmos com atenção parece existir uma terceira perna sobreposta e a outra poderá estar escondida.