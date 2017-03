Uma menina de três anos foi conhecer o Papa Francisco e roubou-lhe o chapéu, num momento hilariante que aconteceu ontem mesmo, quarta-feira, dia 22 de março.

Estella Westrick, de Atlanta, Estados Unidos, viajou com a família para Roma e, claro, quem vai a Roma tem de ver o Papa.

Levada ao colo pelo padrinho, Estella conseguiu dar um beijo a Francisco mas, de repente, decidiu tirar-lhe o solidéu branco, ou seja, o chapéu.

Todos acabaram a rir do episódio, incluindo o próprio Papa Francisco.

O vídeo deste momento insólito foi partilhado pelo padrinho da criança.

Mountain Butorac, padrinho de Estella, também partilhou o vídeo no Twitter e escreveu: “Levei a minha afilhada a conhecer o Papa. Ela roubou-lhe o chapéu.”

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN