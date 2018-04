A primavera quando chega é para todos e não há quem não estremeça de alegria perante a possibilidade de apanhar sol ou ir lanchar a uma esplanada. Que o digam estas vacas de uma quinta de Ballymena, na Irlanda do Norte, que não puderam sair do estábulo desde o verão do ano passado devido ao mau tempo.

A chuva tem limites até para os animais e, por isso, foi com alegria que receberam o bom tempo, correndo e saltando pelo verde pasto, sabendo que os próximos meses serão assim, de fazer as refeições na rua.

O momento foi registado pelo agricultor Steven Houston esta semana, que o partilhou nas redes sociais.