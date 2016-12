Um grupo coral enganou-se a imprimir a letra de uma música durante a celebração de Natal, numa cerimónia católica. O momento improvável aconteceu em Colombo, no Sri Lanka, quando em vez da habitual oração Ave-maria imprimiram a música do rapper Tupac, com o mesmo nome.

Em vez das santas palavras: “Ave-maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus”, o cora e milhares de pessoas que estavam presentes na celebração, cantaram a música do rapper que remete à violência, ao sexo e à vingança.

“Ave-maria leve-me se eu cair, vamos ao fundo da mente solitária de um homem louco que grita no escuro. O mau está à espreita, os inimigos veem-me fugir. Ativei o meu ódio, deixa que ele exploda até ao máximo”.

O momento tornou-se conhecido na Internet quando várias fotos da letra da música do rapper, no hinário do coro católico, foram divulgadas nas redes sociais.

A iniciativa, que é organizada, anualmente, pela arquidiocese da cidade de Colombo, tem como objetivo arrecadar fundos para instituições necessitadas.