Uma mulher chinesa deu à luz três crianças, em dois partos diferentes, com sete dias de diferença. De acordo com a imprensa chinesa, depois de dar à luz um rapaz, de uma gravidez tripla, a 21 de fevereiro, as contrações pararam. Uma semana depois, a 28 de fevereiro, a mulher voltou a entrar em trabalho de parto e nasceram duas meninas.

Com mais de duas décadas de carreira, a obstetra que assistiu a mulher, citada pelo People's Daily Online diz que nunca viu nada assim em toda a sua vida como médica.

De acordo com o mesmo jornal, que cita a China News, o caso aconteceu na cidade de Yichang, na província de Hubei.

A gravidez é resultado de alguns tratamentos de fertilidade. A mulher e o marido casaram em 2012 e, depois dos tratamentos, engravidou em agosto de 2016.

O primeiro bebé nasceu de cerca de 30 semanas, de parto natural, com 1 quilo e 440 gramas.

Depois de constatar que as contrações tinham subitamente parado após o nascimento do rapaz, a obstetra decidiu manter as gémeas no ventre da mãe. As meninas acabaram por nascer uma semana depois, também de parto natural. A imprensa chinesa não divulgou nem o peso, nem a hora exata do nascimento das meninas.

A médica que assistiu a gravidez avança com uma explicação: os três bebés partilhavam o mesmo útero, mas dois sacos amnióticos e duas placentas diferentes.

Todos os três bebés são prematuros e têm baixo peso. Por isso, continuam internados nos cuidados intensivos neonatais.