Os caminhos de ferro de Tóquio, Japão, pediram desculpa aos utentes depois de um comboio ter partido 20 segundos antes da hora exata. Aconteceu na terça-feira, às 09:44:20 locais, e tanto o lamento como a explicação surgiram através de comunicado oficial.

Ao longo de seis pontos, que poderá ver abaixo (apenas) na língua original, a Tsukuba Express, ou TX, explica que o comboio só devia ter partido às 09:44:40, pedindo "sinceras desculpas pelo inconveniente" causado aos utentes e que só aconteceu porque a tripulação "não verificou devidamente a hora da partida".

A empresa esclarece, no entanto, que até ao momento nenhum cliente apresentou queixa pelo sucedido, nem tem conhecimento de que alguém tenha perdido o comboio por não ter chegado a tempo.

Um pedido de desculpas que está a correr mundo, particularmente através das redes sociais.

Tokyo train company’s apology for 20-second-early departure is one of the best things about Japan https://t.co/chfzE5uZMU