Um tigre bebé foi encontrado dentro de uma mochila na fronteira do México com os Estados Unidos.

Três homens abandonaram-no e regressaram ao México, tendo as autoridades encontrado o animal inconsciente dentro da mochila. O tigre, de dois meses, foi levado para o Jardim Zoológico de Brownsville para ser observado e os veterinários confirmaram que está em boas condições e que apenas estava sedado, devido a algo que lhe foi administrado para o conseguirem colocar dentro da mochila.

Segundo o que foi possível apurar, o tigre bebé seria apanhado por um norte-americano que o comprou a um grupo de contrabandistas de animais. O local onde estava o tigre era o sítio da entrega, mas as autoridades anteciparam-se ao comprador.

O tigre bebé vai ficar no Jardim Zoológico.

Esta não é a primeira vez que um caso desses acontece na fronteira entre México e Estados Unidos, já que, por exemplo, em 2010 um tigre enjaulado e abandonado em Laredo, outra cidade fronteiriça do Texas, foi encontrado.

A América Latina emergiu como um ponto de apoio no comércio de espécies exóticas e ameaçadas, alimentando o crescente mercado dos Estados Unidos, disse a conselheira internacional do grupo Defenders of Wildlife, Alejandra Goyenechea, ao The Post.

Os contrabandistas exploram a fronteira entre os EUA e o México para enviar animais e tendem a usar rotas de comércio já atravessadas por contrabandistas de drogas, armas e humanos. Quase 55.000 animais foram apreendidos nos portos de entrada de 2005 a 2014, para além do número desconhecido que entrou nos Estados Unidos sem ser detectado, disse Goyenechea.

Muitos contrabandistas usam métodos ainda menos evidentes do que os sacos pretos transportados à mão, como aconteceu neste caso, e muitas vezes os animais acabam por morrer no transporte, devido a falta de ar ou fome.