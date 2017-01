A administração Trump enganou-se, por três vezes, no nome da primeira-ministra britânica, a primeira governante estrangeira que irá reunir-se com o presidente dos Estados Unidos. Num documento oficial de agenda presidencial, a Casa Branca retirou o “h” de Theresa (May).

O lapso não passou despercebido à imprensa britânica, até porque Teresa May sem "h" é o nome artístico de outra britânica, concretamente uma atriz de filmes para adultos.

A situação ocorreu na véspera do encontro entre a primeira-ministra britânica e Donald Trump, obrigando a Casa Branca a apressar-se na emenda do erro, que constava três vezes no mesmo comunicado.

Este último serviu para dar a conhecer aos meios de comunicação social a agenda para o dia de hoje e a primeira falha começou logo na introdução da programação, surgiu mais duas vezes na descrição de conversas entre os dois e ainda no “almoço de trabalho”.

Durante a tarde, o presidente irá participar numa reunião bilateral com a primeira-ministra do Reino Unido, Teresa May ", lê-se no comunicado.

Com ou sem "h", o objetivo de Theresa May é fortalecer e renovar os laços entre o Reino Unido e os Estados Unidos.