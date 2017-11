Um mês depois de lhe ter sido concedida cidadania saudita, Sophia ambiciona ter filhos e afirma que a família é “algo muito importante”.

Desenvolvida pela empresa de Hong Kong, "Hanson Robotics", e inspirada na atriz Audrey Hepburn, este robô com inteligente artifical disse, em entrevista ao jornal do Dubai, Khaleej Times, que Sophia seria o nome escolhido para a sua primeira filha.

Acho que o conceito de família é algo muito importante. Acho maravilhoso as pessoas terem as mesmas emoções e relações, serem uma família, mesmo se tiverem grupos sanguíneos diferentes.", referiu.

De acordo com o fabricante, David Hanson, Sophia não está programada para responder, no entanto é capaz de imitar gestos e expressões faciais humanas e ter conversas simples, sobre temáticas previamente definidas, tais como o estado do tempo, por exemplo.

Apesar das suas capacidades impressionantes, e da sua distinção única, a robô saudita ainda não tem consciência, mas o criador Hanson espera que isso possa vir a acontecer dentro de alguns anos.