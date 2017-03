A família Beerepoot, que vive na vila australiana de Chudleigh, no norte da Tasmânia, recusou-se a pagar durante sete anos as taxas do concelho, porque diz que esta terra pertence a Deus.

Ao todo são três as propriedades cujas taxas não têm sido pagas desde 2010: uma quinta, uma casa e uma pensão.

Para solucionar o problema, o governo local votou esta terça-feira a venda destas propriedades, de forma a recuperar as taxas que não foram pagas (mais de 10.000 euros).

Seria dececionante seguir esse caminho, mas por outro lado eles têm que pagar as suas taxas. Se dissermos 'não, eles não têm [de pagar]', todos nós nos iríamos converter a algumas crenças cristãs ou outras crenças religiosas e iríamos reclamar que também não tínhamos que pagar", disse o presidente do concelho de Meander Valley, Craig Perkins, citado pelo The Guardian.

Após várias tentativas da parte do governo local para que a família cumpra com as obrigações, os Beerepoot defenderam o seu ponto de vista através de uma carta.

Acreditamos que Deus é soberano e que ele reina, assim o adoramos a Ele e a Ele somente, para que a sua vontade seja estabelecida na Terra. E vocês estão-nos a pedir para nos submetermos a um Deus falso, que é algo que não podemos fazer".

O governo local já apreendeu e vendeu um carro que pertencia à família. No entanto, refere que continuar a apreender bens menores não vai resolver o problema a longo prazo.